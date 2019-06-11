2019-06-11T11:53:28+03:00
Общество

Воронежский аэропорт перешел под управление столичного холдинга

Ожидается, что новый инвестор выстроит программу развития аэропорта до 2025 года
Олег ИВАНОВ
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Воронежский аэропорт, похоже, ждут большие измененияВоронежский аэропорт, похоже, ждут большие измененияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мы уже сообщали, что заинтересованность в строительстве нового терминала воронежского аэропорта выразила федеральная структура «Новапорт Холдинг», которая уже участвует в деятельности 17 региональных аэропортов.

И вот стало известно, что президент воронежского аэропорта имени Петра I Сергей Журавлев передал свою собственность столичной фирме «Профи» (Контролируется ООО «Новапорт Холдинг»). Сделка оценивается в несколько миллиардов рублей. Москвичи получили УК «Авиасервис», а также такие инфраструктурные компании, как «Паркинг-авиа», «ТЗК Планета», «Геронт» и «Воронеж-Хендлинг». Об этом сообщает «Ъ-Черноземье».

Напомним, в мае губернатор Александр Гусев обсудил с гендиректором компании «Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым программу развития воронежского аэропорта до 2025 года, в том числе участие в программе субсидирования региональных перевозок и расширение перечня направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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