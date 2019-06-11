Воронежец перевел лже-парфюмерам 52 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-11T11:34:07+03:00

Местный житель попался на уловку мошенников, которые по электронной почте предлагали ему купить духи известного бренда

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Воронежец попался на уловку лже-парфюмеров и перевел мошенникам 52 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 11 июня.

Накануне на почту местного жителя пришло письмо с выгодным предложением о покупке парфюмерии известного бренда. Заинтересовавшись хорошими условиями, 43-летний мужчина начал вести переписку с лже-сотрудниками интернет-магазина. По электронной почте ему отправили реквизиты и банковский счет для оплаты товара. Горожанин перевел мошенникам около 52 тысяч рублей, после чего перестал получать ответы на свои сообщения и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано семь сообщений о мошенничествах. Большинство из них совершены под предлогом купли-продажи товаров и услуг в Интернете. Правоохранители просят местных жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU