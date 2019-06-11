Жители Воронежской области просят чиновников спасти от вырубки сосновые леса

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-11T10:47:11+03:00

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Жители сел Ямного и Медовки в Рамонском районе жалуются на массовую вырубку сосновых лесов. Их высадили еще 70 лет назад труженики колхоза «Путь к коммунизму», чтобы защитить Воронеж и пригородные территории от пыльных бурь, а земли — от эрозии. Сельчане обратились к активистам ОНФ Воронежской области, чтобы спасти деревья.

- Региональный центр окружен песчаными почвами. До Великой Отечественной войны песчаные бури были привычным явлением. Рукотворные сосновые леса помогли Воронежу избавиться от пыльной завесы, а обширные территории по направлению к Москве и Ростову-на-Дону превратились в сплошные зеленые зоны, - рассказывает местная жительница Людмила.

Она и еще несколько активных сельчан пытаются защитить сосновые леса. Вырубка началась более 10 лет назад после того, как бывшие колхозные земли стали собственностью фирмы, специализирующейся на строительстве жилкомплексов и коттеджных поселков, под которые начали вырубать деревья. Люди обращались в разные ведомства, но везде отвечают, что это земли сельхозназначения, а не лесного фонда. Вырубка деревьев собственником на них законна и не требует разрешений.

В лесу общественники увидели много участков со спиленными соснами. А обрезанные ветки сжигаются рядом, что может спровоцировать пожары.

- Активная вырубка зеленых насаждений в московском направлении наносит ущерб окружающей природе, экологии сел и в долгосрочной перспективе может вернуть в Воронеж пыльные бури, - предполагают активисты.

В ноябре 2018 года жители сел уже встречались с губернатором. Глава региона сообщил, что будет проработан вопрос по включению сосновых лесов в состав «зеленого щита» Воронежа, приданию им статуса особо охраняемых природных территорий.

Активисты просят власти активизировать эту работу, поскольку каждый день промедления чреват уничтожением новых участков леса.

ИСТОЧНИК KP.RU