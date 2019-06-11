В Воронежской области женщина вонзила возлюбленному нож в грудь и вызвала скорую

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-11T10:21:53+03:00

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В Лисках 26-летняя местная жительница поссорилась со своим возлюбленным и воткнула ему нож в грудь. Второй удар женщина нанесла ему в живот. После этого горожанка вызвала скорую. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 11 июня.

Инцидент произошел 7 июня. В дежурную часть полиции обратились врачи больницы. Они сообщили, что к ним доставили 27-летнего мужчину с проникающими ранениями в грудь и живот. Горожанина сразу же прооперировали.

Правоохранители выехали на место происшествия. Выяснилось, что между пострадавшим и его девушкой возникла бытовая ссора. В какой-то момент женщина схватила со стола нож и воткнула его в возлюбленного. А затем местная жительница вызвала скорую помощь.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU