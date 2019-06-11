Воронежские санврачи посоветовали горожанам не купаться на двух местных пляжах

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-11T09:24:15+03:00

В воде на «Боровом» и у СК «Локомотив» обнаружили превышение колиформных бактерий

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Воронежские санврачи выявили несоответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим и санитарно-химическим показателям в водоемах вблизи двух местных пляжей. Речь идет о местах купания на «Боровом» и у СК «Локомотив» (улица Панфилова). Там специалисты обнаружили превышение колиформных бактерий в 48 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону накануне.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали 579 проб воды в третей декаде мая. Образцы исследователи по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Также специалисты изучили пробы песка на пляжах по микробиологическим и паразитологическим показателям. Все они соответствовали нормам.

Специалисты не рекомендуют воронежцам купаться в вышеуказанных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU