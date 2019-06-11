2019-06-11T08:38:02+03:00
Общество

Воронежский экстремал прошелся по канату над Питером и попал в полицию

Горожанину устроили допрос, но затем отпустили [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Воронежский экстремал Богдан Корженевский совершил завораживающую прогулку над Санкт-Петербургом по канату и снял процесс на видео. Без приключений путешествие не обошлось, за опасные трюки парня забрали в полицию. Там ему и его команде устроили допрос, но затем отпустили.

Богдан Корженевский рассказывает, что пытался согласовать трюк в Воронеже, но ему отказали. А попытку устроить все без официального разрешения прервали правоохранители. Тогда экстремал решил отправиться в другой город. В Питере он нашел красивый жилой комплекс. Под видом промальпинистов команда пробралась в здание. На крышу они попали по выступающей части отопления. Там местный житель вместе со своей командой натянул стометровую стропу на высоте сто метров. И, вопреки сильному ветру и плохой погоде, двое экстремалов прошлись по ней, притягивая внимание прохожих.

Съемки прошли еще осенью 2018 года. Но зрители смогли увидеть трюки только 9 июня 2019 года. Все комбинации выполнялись со страховкой, однако смотреть на то, как на такой высоте по тонкому канату ходят мужчины, все равно страшно.

В какой-то момент к зданию подъехали пожарные машины и сотрудники полиции. Экстремалов задержали. В полиции ребята провели пять часов. В итоге их отпустили.

- В целом проект удался. Но хочется все делать согласованно и организованно. Пока все попытки не дают никакого результата. Надеемся, что в скором времени все изменится, - делится Богдан Корженевский.

Прогулка в 100м над Петербургом. Хайлайн 2018..блог с подготовки: https://youtu.be/YIkfk04tEi0 соц. сети: https://www.instagram.com/bgdnk/ http://vk.com/gymnast http://vk.com/bogdan036 http://www.facebook.com/Korzhenevskiy Команда: Николай Шальнов Александр Грибанов https://vk.com/flowbalance Максим Кагин https://vk.com/kagin_highline Богдан Корженевский Дмитрий Халявин К сожалений согласовывать городские хайлайн проекты практически нереально, поэтому ищем возможность организовать все самостоятельно. И вот что у нас выходит. Подробности на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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