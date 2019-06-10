В Воронеже на мосту через Усманку организуют реверсивное движение

СЕГОДНЯ 21:20 2019-06-10T21:20:24+03:00

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В мэрии Воронежа сообщили о новой организации движения по мосту через реку Усманка, соединяющему микрорайоны Боровое и Сомово. Переправу с 12 июня по 31 июля будут чинить. Рабочие приведут в порядок парапет моста и отремонтируют деформационные швы. В связи с этим движение будет реверсивным – пока на одной полосе будут трудиться специалисты, по второй дадут зеленый свет для машин. И наоборот.

Напомним, по схожей схеме будут ремонтировать деформационные швы на Северном мосту. С 17 июня по 25 июля закроют движение транспорта и запретят идти пешеходам по стороне переправы, ведущей с правого берега на левый. А с 26 июля по 30 августа после окончания ремонта первой половины моста, напротив, закроют вторую, ведущую с левого берега на правый.

ИСТОЧНИК KP.RU