2019-06-10T21:05:19+03:00
Происшествия

В Воронеже сельский рецидивист пришел в гости и забил хозяина до смерти

Перед этим мужчины изрядно выпили
Юрий КОЗЛОВ
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Здесь произошло убийство.Здесь произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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В ночь на 4 и 5 июня в одном из домов на Бульваре Победы произошло убийство. 52-летний мужчина на свою беду пригласил в гости 28-летнего жителя села Сергеевка Подгоренского района. У гостя была богатая криминальная биография – он был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения. Хозяин об этом то ли не знал, то ли в поисках партнера по выпивке был не очень разборчив в знакомствах.

Как бы то ни было, в ходе выпивки мужчины повздорили. Гость накинулся на хозяина и измолотил его руками и ногами по голове, шее, да по всему телу. Да так что в конце концов убил. Как потом установили в ходе медицинской экспертизы, смерть 52-летнего мужчины наступила в результате травмы шеи. Врачи сообщили о его явно «криминальной» гибели в полицию. А потом к делу подключились сотрудники Следственного комитета.

- 28-летнего рецидивиста задержали, он признал свою вину, показания подтвердил в ходе следственного эксперимента. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы). Мужчину заключили под стражу. У погибшего есть сестра, ее опросили по поводу смерти брата и признали потерпевшей, – рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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