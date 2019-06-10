2019-06-10T20:52:55+03:00
Спорт

СМИ: воронежский «Факел» может возглавить бывший гендиректор московского «Спартака»

По данным ряда источников, Роман Асхабадзе 10 июня был на базе команды из столицы Черноземья
Олег КУЗНЕЦОВ
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В понедельник, 10 июня, слухи вокруг «Факела», чудом оставшегося в ФНЛ, вышли на новый виток. По сведениям ряда источников, сегодня на базу «Факела» высадился дуэт из двух весьма известных в футбольных кругах людей – бывшего гендиректора московского «Спартака» Романа Асхабадзе и члена профсоюза игроков и тренеров, в прошлом игрока столичного «Торпедо» Владимира Леонченко.

Романа Асхабадзе прочат на должность генерального директора «Факела». Леонченко же, видимо, приехал по профсоюзным делам - работы пока лишены почти все игроки воронежской команды. Им на руки выдали трудовые книжки, контракты закончены у всех, за исключением 21-летнего полузащитника Вадима Черного, который практически не появлялся в основе команды в прошедшем сезоне.

Ряд источников также прочат в наставники «Факела» то Сергея Оборина, известного по работе в пермском «Амкаре», то легендарного специалиста Валерия Непомнящего, впервые в истории Африки выведшего команду с Черного континента – сборную Камеруна – в четвертьфинал чемпионата мира. Правда, последняя работа с калининградской «Балтикой» у мэтра вышла неудачной. Впрочем, формально главным тренером «Факела» остается Сергей Булатов. Сергей Александрович в разговоре с «КП» сообщил, что очень близок к уходу в «Арарат» из Еревана, но окончательного решения еще не принял.

Приход всех этих уважаемых людей в команду, правда, только вероятен. Все зависит от финансирования «Факела», вопрос с которым пока до конца не утрясен. Равно как и с составом команды, которой сейчас, можно сказать, нет. Между тем, до старта нового сезона ФНЛ меньше месяца – уже 7 июля «Факел» в Воронеже по календарю должен встретиться с московским «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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