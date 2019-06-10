ДТП с 4 погибшими в Воронеже: водитель «Киа» был пьян

СЕГОДНЯ 20:28 2019-06-10T20:29:14+03:00

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В полиции рассказали о результатах медицинской экспертизы на состояние опьянения. Анализы брали у водителей «Киа» и автобуса «ПАЗ» после аварии, где погибли и они, и две женщины. Оказалось, что мужчина, руливший иномаркой, был пьян. В его крови обнаружили 1,75 промилле алкоголя – в таком состоянии человек обычно теряет координацию, ориентацию в пространстве, сильно ухудшается зрение. Водитель «ПАЗика», напротив, был трезв.

"ПАЗ" тоже был сильно покореженФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, ДТП случилось около пяти утра 20 апреля на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Ленинградской. «Киа», по сведениям начальника УМВД по Воронежу Сергей Власов, летевшая со скоростью около 200 км/час, врезалась в поворачивавший на Ленинский проспект «ПАЗ». Все, кто были в машине и автобусе (а там ехал один 55-летний шофера, житель Новоусманского района), погибли. В «Киа», кроме 33-летнего водителя, жителя Ростовской области, были женщины 35 и 40 лет. По неофициальной информации, они возвращались после вечеринки из клуба. У одной женщины было двое детей, у другой один…

ИСТОЧНИК KP.RU