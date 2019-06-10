В центре Воронежа иномарка после ДТП встала на крышу

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-10T18:55:29+03:00

"Сузуки" встала на крышу рядом со столбом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В понедельник, 10 июня, в 15.45 у дома № 10 на улице Студенческой случилась авария. «Сузуки -Гранд Витара», которым рулил 41-летний воронежец, врезалась в «Хендай- Тусон», им управлял 29-летний житель столицы Черноземья. От удара «Сузуки» отлетела так, что встала на крышу рядом со столбом.

- По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU