2019-06-10T18:41:06+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали вора, опустошившего пять ящиков для пожертвований в храме

Его задержали сотрудники Росгвардии
Юрий КОЗЛОВ
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Вечером в воскресенье, 9 июня, охранник храма в Левобережном районе, обходивший территорию, увидел, что дверь церкви открыта. И сразу нажал тревожную кнопку. Через три минуты сотрудники вневедомственной охраны приехали на место ЧП. Они забежали в храм и задержали вора, который как раз перекладывал похищенные деньги в рюкзак. Откуда он их достал, гадать долго не пришлось. Рядом стояли ящики для пожертвований со взломанными замками.

Вскоре установили личность вора. Это 32-летний безработный житель Калача, ранее судимый за аналогичное преступление. Преступник признался, что забрался в храм, вооружившись отверткой и пассатижами. С их помощью взломал замки ящиков и ненадолго стал обладателем 30 тысяч рублей. Деньги и орудия преступления изъяли. Стражи порядка собираются возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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