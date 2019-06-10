На стыке культуры и туризма: чем могут быть привлекательны районы Воронежской области
Сто рецептов ухи, фестиваль шансона, реконструкция быта предков с ночевкой на сеновале, невыдуманные истории из эпицентра Гражданской войны и дубы в пять обхватов – это лишь малый перечень того, чем встречает гостей Эртильский район
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В ходе выездного совместного заседания Комитета по культуре и историческому наследию и Комитета по предпринимательству и туризму Воронежской областной Думы депутаты обсудили перспективы развития этнотуризма на примере Эртильского района.
ИСТОЧНИК KP.RU