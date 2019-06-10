В Воронежской области вынесли приговор банде корейских мошенников

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-10T17:31:37+03:00

Они представлялись сотрудниками прокуратуры и «разводили» людей по телефону под предлогом перечисления им компенсации за поддельные БАДы

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Острогожский районный суд вынес приговор по делу 30-летнего мужа и 26-летней жене – граждан Узбекистана и их родственника - 28-летнего россиянина, жителя Приморского района. Все трое – корейцы.

В суде установили, что летом 2018 года 30-летний мужчина придумал схему похищения денег. Он по телефонным базам узнавал координаты людей. Потом мужчина, его жена и родственник семейной пары обзванивали их, представлялись сотрудниками прокуратуры и уверяли, что им положена компенсация за купленные поддельные биологически активные добавки. Потом, как обычно, людей убеждали дать данные карты якобы для перечисления денег. В итоге у жительницы города Тотьма Вологодской области мошенникам удалось украсть 385 тысяч рублей.

Житель села Репьевка Воронежской области оказался более крепким орешком. Он после звонка мошенников сообщил о нем куда следует. В итоге аферистов нашли. Не помогла и конспирация – звонили мошенники из снятого ими дома в городе Тимашевск Краснодарского края.

Аферистов признали виновными по ч.ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также с причинением крупного ущерба». Организатору аферы дали 2,5 года колонии общего режима, его жене и родственнику - по два года.

ИСТОЧНИК KP.RU