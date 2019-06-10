2019-06-10T17:15:38+03:00
Общество

В одном из микрорайонов Воронежа на ночь перекроют воду

В это время будут подводить трубу к сетевому магазину
Олег ИВАНОВ
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Воду отключат 11 июня с 20.00Воду отключат 11 июня с 20.00Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В квартале, ограниченном улицами Хользунова – Новгородская – Беговая – Антонова-Овсеенко, перекроют водоснабжение. Ожидается, что краны воронежцев пересохнут 11 июня с 20.00 до 12 июня 6.00.

Как объяснили в пресс-службе «РВК-Воронеж», 11 июня подрядная организация для сетевого магазина будет подключать трубопровод диаметром 600 мм к существующей сети. Работы проводятся по согласованию с Управлением ЖКХ администрации Воронежа. Чтобы местным жителям было проще пережить отключение, все работы пройдут в ночное время. «РВК-Воронеж» рекомендует горожанам, проживающим в этом квартале, заранее запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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