В одном из микрорайонов Воронежа на ночь перекроют воду

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-10T17:15:38+03:00

В это время будут подводить трубу к сетевому магазину

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В квартале, ограниченном улицами Хользунова – Новгородская – Беговая – Антонова-Овсеенко, перекроют водоснабжение. Ожидается, что краны воронежцев пересохнут 11 июня с 20.00 до 12 июня 6.00.

Как объяснили в пресс-службе «РВК-Воронеж», 11 июня подрядная организация для сетевого магазина будет подключать трубопровод диаметром 600 мм к существующей сети. Работы проводятся по согласованию с Управлением ЖКХ администрации Воронежа. Чтобы местным жителям было проще пережить отключение, все работы пройдут в ночное время. «РВК-Воронеж» рекомендует горожанам, проживающим в этом квартале, заранее запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU