2019-06-10T16:51:54+03:00
Общество

В Воронеже воспитательницу, дравшую малышей за уши и обзывавщую их, лишили работы на год

Еще ее оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Суд решил, что через год воспитатель поймет, что надо оставить уши детей в покое.Суд решил, что через год воспитатель поймет, что надо оставить уши детей в покое.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В понедельник, 10 июня, Железнодорожный районный суд вынес приговор 57-летней воспитательнице детсада лицея № 9.

По версии следствия, с февраля по ноябрь 2017 года женщина издевалась над двумя девочками и мальчиком. Всем троим тогда было пять лет. Она драла малышей за уши и обзывала их последними словами. Дети в конце концов пожаловались родителям, те подали заявление в прокуратуру. И воспитатель «заработал» уголовное дело по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Суд приговорил воспитательницу к выплате 30 тысяч рублей штрафа и запретил ей работать в детсадах и школах на год. У женщины есть десять дней на обжалование этого решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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