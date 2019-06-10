2019-06-10T16:38:44+03:00
Общество

Стало известно, почему на улицах Воронежа резко увеличилось число полицейских

Стражи порядка охраняют покой приехавшего полномочного представителя Президента в ЦФО
Яков СТРОГОВ
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В феврале Игорь Щеголев (крайний справа) во время визита знакомился со спецификой работы банков.В феврале Игорь Щеголев (крайний справа) во время визита знакомился со спецификой работы банков.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В одной из соцсетей Воронежа обратили внимание на скопление полицейских в Северном микрорайоне на улице Антонова-Овсеенко утром в понедельник, 10 июня. По свидетельствам очевидцев, стражи порядка стояли едва ли не через каждые 500 метров.

Оказалось, что причиной резкого увеличения числа полицейских, контролирующих ситуацию на дороге, стал визит полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева. На данный момент проходит совещание в региональном правительстве с его участием.

Напомним, в предыдущий раз Игорь Щеголев приезжал в Воронеж 27 февраля 2019 года. Тогда полномочный представитель Президента провел совещание по проблемам дольщиков, ему показали построенный по японской технологии умный дом и продемонстрировали первые опыты работы с эксроу-счетами (покупатели квартир перечисляют деньги на спецсчет, с которого застройщик может снять деньги только после сдачи дома в эксплуатацию). В конце зимы было тоже большое скопление полиции. По-другому организовывать визиты крупных чиновников у нас пока не научились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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