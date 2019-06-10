Как в Воронеже отметят День России

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-10T14:57:07+03:00

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Воронежцам в День России, отмечаемый в пятницу, 12 июня, точно будет, куда сходить. Практически во всех досуговых центрах микрорайонах города пройдут концерты. Один из самых крупных пройдет в городском Дворце культуры уже во вторник, 11 июля, начало в 12.00. Также организуют много патриотических выставок и конкурсов.

Среди необычных акций стоит отметить шоу мыльных пузырей с аквагримом и творческий мастер-класс. Начнется все это действо в 12.00 в парке имени Дурова, что рядом с цирком (улица Ворошилова, 1м). В парке «Алые паруса» (улица Арзамасская, 4А) 9, 12 и 15 июня пройдет чемпионат города по уличному баскетболу 3x3, игры стартуют с 11.00. Кроме того, 11 июня в 16.00 начнется концерт под оптимистическим названием «Над Россией солнце светит».

11 июня в 14.00 горожане, оказавшиеся в районе остановок Советского района «Аптека» на улице Домостроителей и следующей за ней («Лента») могут оказаться обладателями блокнотов с символикой нашего государства. Их будут раздавать волонтеры – студенты местных профессиональных учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU