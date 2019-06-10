Раскрепощенная незнакомка опоила воронежского пикапера и лишила его денег
27-летний парень пригласил девушку домой и лишился денег. О происшествии рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Молодые люди познакомились в продуктовом магазине. Дама оказалась довольно раскрепощенной, а потому легко согласилась на лихое предложение парня выпить у него дома. О романтических деталях встречи в полиции не рассказывают. Зато говорят, что мужчина проснулся и увидел, как гостья копается в его вещах. Однако он почувствовал такую слабость, что помешать ей не смог. Вместе с девушкой исчезли 10 тысяч рублей и телефон.
Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, и узнали женщину. Это оказалась 37-летняя местная жительница. Она призналась, что подмешала парню в алкоголь снотворное. За грабеж ей грозит до семи лет заключения.
Похожая история, но с пропажей куда большей суммы, произошла не так давно в Железнодорожном районе. Там ночная незнакомка прихватила 9 миллионов рублей и попыталась скрыться на такси.
ИСТОЧНИК KP.RU