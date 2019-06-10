Раскрепощенная незнакомка опоила воронежского пикапера и лишила его денег

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-10T14:29:27+03:00

Дама была так хороша собой, что парень полностью ей доверился. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

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27-летний парень пригласил девушку домой и лишился денег. О происшествии рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Молодые люди познакомились в продуктовом магазине. Дама оказалась довольно раскрепощенной, а потому легко согласилась на лихое предложение парня выпить у него дома. О романтических деталях встречи в полиции не рассказывают. Зато говорят, что мужчина проснулся и увидел, как гостья копается в его вещах. Однако он почувствовал такую слабость, что помешать ей не смог. Вместе с девушкой исчезли 10 тысяч рублей и телефон.

Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, и узнали женщину. Это оказалась 37-летняя местная жительница. Она призналась, что подмешала парню в алкоголь снотворное. За грабеж ей грозит до семи лет заключения.

Похожая история, но с пропажей куда большей суммы, произошла не так давно в Железнодорожном районе. Там ночная незнакомка прихватила 9 миллионов рублей и попыталась скрыться на такси.

ИСТОЧНИК KP.RU