2019-06-10T13:37:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области жена в припадке ревности ударила мужа ножом

Медики констатировали смерть мужчины
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Место преступления. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.Место преступления. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Вечер двух супругов в компании со спиртным закончился убийством. Подробности преступления, произошедшего 8 июня в Эртиле, рассказали в следственном управлении СК РФ по Воронежской области.

Итак, 38-летняя женщина из Волгоградской области и ее 34-летний муж выпивали на кухне. В какой-то момент возникла ссора. Причиной стала ревность. Женщина схватилась за нож и ударила мужа в грудь. Сразу после этого она осознала, что наделала. Позвонила в скорую и полицию.

- Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, - говорят в региональном СУ СК РФ. - Проведен осмотр места происшествия, по объектам и предметам, изъятым в ходе следственных действий, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

По статье "убийство" женщине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На воронежские ЛОС перевезли 250 кубометров ила для восстановления погибших бактерий
В Воронеже женщина выпала со второго этажа и погибла
В Воронеже на берегу водохранилища мама с дочкой нашли труп женщины
В Воронежском опорном университете провели массовый хакатон
Сенатор Сергей Лукин: «Парламентская работа должна быть ответственной, динамичной, ориентированной на эффективную реализацию национальных проектов на территории Воронежской области»
16 пожарных тушили возгорание на кухне в Воронеже
Опен-эйр в Зеленом театре собрал около 2000 воронежцев
В Воронеже растет зарплата и число безработных
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
В райцентрах Воронежской области насмерть сбили двоих пешеходов
Одного из погибших в ночной аварии с "пятеркой" и "ГАЗелью" в Воронеже до сих пор не удалось опознать
Рабочая неделя в Воронеже пройдет с дождями и жуткой жарой
Салют, воздушные шары и классная музыка: Платоновфест собрал в Белом колодце 3700 зрителей
В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 36-летней женщины
В Воронежском зоопарке ответили на жалобы посетителей о плохом состоянии животных
Воронежцы шокированы состоянием животных в местном зоопарке
В Воронежской области мужчину обокрали в магазине
В Воронежской области пропал 27-летний парень со шрамом на лице
В Воронежской области пьяный парень перевернулся на угнанной машине
В Воронеже ищут пропавшую 10 дней назад 23-летнюю блондинку
В Воронеже грузовик сбил пешехода и столкнулся с автомобилем «Некст»
В Воронежской области мужчина отдал мошеннику 30 тысяч рублей, спасая сына
Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего мужчины
Воронежцев предупредили об аномальной жаре с 9 по 13 июня