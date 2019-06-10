В Воронежской области жена в припадке ревности ударила мужа ножом

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-10T13:37:02+03:00

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Вечер двух супругов в компании со спиртным закончился убийством. Подробности преступления, произошедшего 8 июня в Эртиле, рассказали в следственном управлении СК РФ по Воронежской области.

Итак, 38-летняя женщина из Волгоградской области и ее 34-летний муж выпивали на кухне. В какой-то момент возникла ссора. Причиной стала ревность. Женщина схватилась за нож и ударила мужа в грудь. Сразу после этого она осознала, что наделала. Позвонила в скорую и полицию.

- Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, - говорят в региональном СУ СК РФ. - Проведен осмотр места происшествия, по объектам и предметам, изъятым в ходе следственных действий, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

По статье "убийство" женщине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU