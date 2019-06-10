2019-06-10T13:33:53+03:00
Общество

На воронежские ЛОС перевезли 250 кубометров ила для восстановления погибших бактерий

Через 10 дней проверят, приживутся ли микроорганизмы
Олег ИВАНОВ
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Перевозка прошла ночьюПеревозка прошла ночьюФото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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С Правобережных очистных сооружений организовали перевозку активного ила на Левобережные очистные сооружения. На ЛОС доставлено 250 кубических метров ила для восстановления популяций погибших бактерий. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Напомним, как раз одной из причин появления в Воронеже неприятного запаха стало нарушение работы системы биологической очистки сточных вод.

Перевозка прошла ночью. Активный ил – это комплекс микроорганизмов, которые обеспечивают биологическую очистку стоков, поступающих на любые очистные сооружения, где применяются традиционные методики. Один грамм активного ила Правобережных очистных сооружений– это 17 тысяч микроорганизмов более чем 20 видов.

- Биологическая очистка – необходимый этап, без него невозможно удалять из сточных вод антропогенные загрязнения. И чем живее бактерии, чем богаче их видовой состав, тем активнее они «поедают» вредные вещества. Для нас это не первый опыт помощи с поставками активного ила. Несколько лет назад мы вывозили его в один из районов области, - рассказал начальник участка очистных сооружений канализации «РВК-Воронеж» Алексей Никулин.

Через 10 дней на Левобережных очистных сооружениях будут проведены исследования, чтобы выяснить, насколько смогли адаптироваться микроорганизмы. Если партия окажется недостаточной, то будет проведена следующая отгрузка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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