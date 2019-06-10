В Воронеже женщина выпала со второго этажа и погибла

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-10T13:45:38+03:00

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В субботу, 8 июня, около 18.30 трагедия случилась в одном из домов на улице Писарева. По словам очевидцев, с балкона второго этажа 88-летняя женщина упала на стальную крышу спуска в подвал, а потом на землю.

По всей видимости, ограждение было низкое, бабушка, ходившая с палочкой, видимо, встала, чтобы подышать свежим воздухом, не удержалась на ногах, перегнулась и полетела вниз. В доме были сын старушки и еще две женщины. Мужчина услышал звук падения, выбежал, вызвал «скорую», но врачи уже ничем не могли помочь.

- По факту смерти пенсионерки наши сотрудники проводят доследственную проверку. Будет проведена судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, опрашивают очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU