В Воронеже на берегу водохранилища мама с дочкой нашли труп женщины

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-10T13:42:21+03:00

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Утром в субботу, 8 июня, мама с дочкой, гулявшие с собакой у водохранилища в Железнодорожном районе в районе улицы Добролюбова, наткнулись на труп. Собственно, его нашел их четвероногий питомец, потянувший хозяек в кусты. Там лежало тело женщины лет 40-45, уже начавшее разлагаться. Труп лежал довольно далеко от воды. Ужаснувшиеся мама с дочкой вызвали полицию.

В региональном управлении Следственного комитета прокомментировали ЧП:

- Наши сотрудники проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины, опрошены женщина с дочкой, обнаружившие тело. По результатам проверки решат, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU