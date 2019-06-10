2019-06-10T12:13:34+03:00
Общество

В Воронежском опорном университете провели массовый хакатон

Он состоялся в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
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8 и 9 июня в Воронежском государственном техническом университете проходил хакатон в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (проект АНО «Россия – страна возможностей»). В ходе онлайн–регистрации и тестирования участников при подготовке к региональным этапам Воронежская область заняла третье место по количеству поданных заявок среди всех 40 городов проекта «Цифровой прорыв», уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Поэтому в столице Черноземья мероприятие проводилось на двух площадках. Однако площадка в ВГТУ собрала наибольшее количество конкурсантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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