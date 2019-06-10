Сенатор Сергей Лукин: «Парламентская работа должна быть ответственной, динамичной, ориентированной на эффективную реализацию национальных проектов на территории Воронежской области»
В рамках заседания парламентарий рассказал о работе в сенате и в регионе
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7 июня член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин
ИСТОЧНИК KP.RU