2019-06-10T11:36:33+03:00
Звезды

Опен-эйр в Зеленом театре собрал около 2000 воронежцев

Под открытым небом выступили артисты из Португалии и Кабо-Верде
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 июня около 2000 зрителей собрал концерт «Музыка мира» в Зеленом театре. Тягучая расслабленность и нотки ностальжи прекрасного португальского фаду и зажигательные ритмы Африки услышали воронежцы благодаря Платоновскому фестивалю.

Утонченная Ана Моура, одна из лучших исполнительниц португальской лирической песни, впервые выступала в России. Певица исполнила композиции со своего последнего альбома.

- В нем я совместила фаду с другими жанрами, в том числе с танцевальным. Фаду - удивительная музыка. Она моя. Я много экспериментировала с фаду. Этот жанр многие связывают с грустью. Но мне не хочется, чтобы зрители печалились, мне хочется, чтобы они почувствовали магическую атмосферу Португалии, эмоции и мою искренность, ведь я пою своей душой, - рассказала Анна Моура.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этот вечер прекрасная португалка делила сцену с артистом из Кабо-Верде Мирокой Паришем. Дорогу в искусство талантливому инструменталисту открыла совместная работа с Сезарией Эйворой.

- В нашей деревне в Кабо-Верде был всего один телевизор на всех. Если вы не смотрите телевизор, вы начинаете играть на музыкальных инструментах. Я начал играть на барабанах в семь лет. На барабанах – потому что они большие и в отличие от других инструментов их не могли от меня спрятать! – улыбается артист. – Когда ты начинаешь играть, ты делаешь это для души, чтобы получать удовольствие. Играть для заработка и строить карьеру я начал значительно позже, в Лиссабоне… Я от вас услышал, что меня называют африканским Стингом. Вы серьезно? Мне, безусловно, это льстит, я восхищен этим сравнением. Но я хочу быть похожим на себя. Я хочу, чтобы через мою музыку зрители прочувствовали историю, культуру и традиции моей родины.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мирока признался, что уже 11 лет выступает в России. Некоторое время назад он проездом был в Воронеже, теперь вот удалось и выступить перед нашими зрителями.

- Я впервые выступаю в России летом. Погода способствует, чтобы играть под открытым небом. Это здорово, что все так совпало, - отметил артист. - Не стесняйтесь снимать каблуки и танцуйте!

Воронежцы прислушались!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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