В Воронеже растет зарплата и число безработных

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-10T10:46:17+03:00

По данным исследователей, в среднем горожанин зарабатывает около 39 тысяч рублей

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Среднемесячная зарплата в Воронеже по сравнению с первым кварталом 2018 года выросла на 9,9% и составила 38 905 рублей. Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе Воронежстата.

Даже уровень реальной зарплаты (с учетом инфляции) вырос на 4,3% по отношению к уровню января-марта предыдущего года. А вот просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2019 года составила 87.1 млн рублей.

К слову, на начало апреля 2019 года в департаменте труда и занятости населения состояли на учете 6,6 тысячи человек, ищущих работу. При этом 5,6 тысячи из них были зарегистрированы в качестве безработных. По сравнению с 1 апреля 2018 года число незанятых граждан увеличилось на 17,3%, а число официальных безработных – на 28,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU