2019-06-10T10:46:17+03:00
Общество

В Воронеже растет зарплата и число безработных

По данным исследователей, в среднем горожанин зарабатывает около 39 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
С данными статистики наверняка поспорили бы многие жители ВоронежаС данными статистики наверняка поспорили бы многие жители ВоронежаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Среднемесячная зарплата в Воронеже по сравнению с первым кварталом 2018 года выросла на 9,9% и составила 38 905 рублей. Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе Воронежстата.

Даже уровень реальной зарплаты (с учетом инфляции) вырос на 4,3% по отношению к уровню января-марта предыдущего года. А вот просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2019 года составила 87.1 млн рублей.

К слову, на начало апреля 2019 года в департаменте труда и занятости населения состояли на учете 6,6 тысячи человек, ищущих работу. При этом 5,6 тысячи из них были зарегистрированы в качестве безработных. По сравнению с 1 апреля 2018 года число незанятых граждан увеличилось на 17,3%, а число официальных безработных – на 28,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опен-эйр в Зеленом театре собрал около 2000 воронежцев
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
В райцентрах Воронежской области насмерть сбили двоих пешеходов
Одного из погибших в ночной аварии с "пятеркой" и "ГАЗелью" в Воронеже до сих пор не удалось опознать
Рабочая неделя в Воронеже пройдет с дождями и жуткой жарой
Салют, воздушные шары и классная музыка: Платоновфест собрал в Белом колодце 3700 зрителей
В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 36-летней женщины
В Воронежском зоопарке ответили на жалобы посетителей о плохом состоянии животных
Воронежцы шокированы состоянием животных в местном зоопарке
В Воронежской области мужчину обокрали в магазине
В Воронежской области пропал 27-летний парень со шрамом на лице
В Воронежской области пьяный парень перевернулся на угнанной машине
В Воронеже ищут пропавшую 10 дней назад 23-летнюю блондинку
В Воронеже грузовик сбил пешехода и столкнулся с автомобилем «Некст»
В Воронежской области мужчина отдал мошеннику 30 тысяч рублей, спасая сына
Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего мужчины
Воронежцев предупредили об аномальной жаре с 9 по 13 июня