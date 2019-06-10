2019-06-10T10:18:08+03:00
Общество

Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков

Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности в рамках Петербургского международного экономического форума
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Документ был подписан директором дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александрой Алтуховой и коммерческим директором ПС «Мир» Максимом Лазыриным.

ПАО Сбербанк и ПС «Мир» нацелены на реализацию инновационного проекта в сфере образования и совместно разрабатывают специальную онлайн-игру для воспитанников интернатов. Игра будет мотивировать их ставить финансовые цели, разъяснит ценность денег, предупредит о разных видах мошенничества и даст практические инструменты и навыки по защите собственных средств на примере реальных жизненных ситуаций. Запуск игры запланирован на осень 2019 года.

По мнению участников подписания, онлайн-игра станет неоценимым помощником в том числе для одной из самых социально незащищенных категорий граждан - воспитанников и выпускников интернатов, оставшихся без опеки родителей. До 18 лет подростки почти не знают, что такое деньги, а в день совершеннолетия получают неограниченный доступ к существенным суммам накопленных социальных выплат на своих счетах и могут стать «легкой добычей» для мошенников. Кроме того, такая категория подростков сильно подвержена влиянию друзей и знакомых, не всегда разбирающихся в теме личных финансов.

- Навык обращения с деньгами совсем не такой элементарный, как может показаться на первый взгляд, - полагает директор дивизиона «Особенный банк» Сбербанка Александра Алтухова. - Для людей, которые живут в довольно изолированном мире, начало полноценной взрослой жизни сопряжено не только с радостями, но и с опасностями. К примеру, мошенники часто используют неопытность воспитанников детских домов в вопросах финансов. Наша задача - максимально обезопасить всех молодых людей от этих угроз. Онлайн-игры доказали свою эффективность как отличный обучающий инструмент.

- Уровень финансовой грамотности россиян постоянно растет благодаря запуску соответствующих программ на федеральном и региональном уровнях, - рассказал коммерческий директор ПС «Мир» Максим Лазырин. - Однако, во многом существующие программы повышения финграмотности дают по большей части теоретические знания о принципах действия экономики и построения личного бюджета. Современные же подростки наиболее восприимчивы к интерактивным видам освоения информации с возможностью их практического применения. Для них совместно со Сбербанком мы и создаем онлайн-игру, способную рассказать, как правильно делать накопления и распоряжаться ими, давать в долг друзьям и не допускать ненужных трат.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опен-эйр в Зеленом театре собрал около 2000 воронежцев
В Воронеже растет зарплата и число безработных
В райцентрах Воронежской области насмерть сбили двоих пешеходов
Одного из погибших в ночной аварии с "пятеркой" и "ГАЗелью" в Воронеже до сих пор не удалось опознать
Рабочая неделя в Воронеже пройдет с дождями и жуткой жарой
Салют, воздушные шары и классная музыка: Платоновфест собрал в Белом колодце 3700 зрителей
В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 36-летней женщины
В Воронежском зоопарке ответили на жалобы посетителей о плохом состоянии животных
Воронежцы шокированы состоянием животных в местном зоопарке
В Воронежской области мужчину обокрали в магазине
В Воронежской области пропал 27-летний парень со шрамом на лице
В Воронежской области пьяный парень перевернулся на угнанной машине
В Воронеже ищут пропавшую 10 дней назад 23-летнюю блондинку
В Воронеже грузовик сбил пешехода и столкнулся с автомобилем «Некст»
В Воронежской области мужчина отдал мошеннику 30 тысяч рублей, спасая сына
Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего мужчины
Воронежцев предупредили об аномальной жаре с 9 по 13 июня