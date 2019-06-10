В райцентрах Воронежской области насмерть сбили двоих пешеходов

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-10T10:10:00+03:00

72-летняя пенсионерка погибла в Лисках, 59-летний мужчина - в Новохоперске

Изменить размер текста: A A

Сразу о двух смертельных ДТП с пешеходами, произошедших 9 июня, сообщают в региональном ГУ МВД.

Одно из них случилось примерно в 14.00 в городе Лиске. На улице Лысенко 52-летний водитель "Шевроле-Нива" не справился с управлением и сбил 72-летнюю женщину. Та скончалась на месте до приезда медиков.

В тот же день примерно в 21.30 в Новохоперске на улице Плотникова 60-летний водитель КамАЗа сбил 59-летнего пешехода. Пострадавший скончался.

- По данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - уточняют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU