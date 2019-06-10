Салют, воздушные шары и классная музыка: Платоновфест собрал в Белом колодце 3700 зрителей

СЕГОДНЯ 01:40 2019-06-10T01:55:50+03:00

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Классная погода, шикарная атмосфера и отличные музыканты: 8 июня в Белом колодце все сошлось, и получился классный опен-эйр «Музыка мира». Лучший за всю историю выступлений в Белом колодце.

В этом году Платоновфест привез в меловой карьер три команды.

Драйвовое настроение задал фестивалю белорусский Naviband. Инди-группа знаменита тем, что уже успела выступить в 2017-м на «Евровидении» и посотрудничать с Евгением Гришковцом.

- После «Евровидения» у нас стало довольно много концертов в Германии, Польше и Чехии, хотя 70 % публики не понимает ни русского, ни белорусского. И кстати, одна наша поклонница из Швеции русский и белорусский учит по нашим песням, - рассказал один из участников Naviband Артем Лукьяненко. - Мы кайфуем от фольклора, черпаем в нем силу, балдеем от этого!

Покорил воронежскую публику своим темпераментом и Мэнни Уолтерс из ЮАР, который впервые приехал в Россию. Исполнитель электронного блюза и соула добирался в Воронеж 26 часов. Здорово, что приехал.

- В музыке, которую я играю, много джаза, регги, фанка, немного блюзовой эстетики. В моей стране огромная культура блюза, целый пласт людей, которые выросли на этой музыке. Сам я учился на юриста, как и мой отец. Но после сдачи экзаменов я сказал, что не буду этим заниматься. Окончил университет по специальности «английский и психология», начал писать стихи, слушал, как играют другие группы, и думал: «У меня может лучше получиться». Сначала я пел каверы под недорогую гитару, потом стал сам писать музыку, это было около 12 лет назад, потом стал выступать в кафе, книжных магазинах, ресторанах, в клубах.

Хэдлайнером опен-эйра выступила Eivør. В ее творческой копилке 13 альбомов и саундтреки в голливудских сериалах «Аббатство Даунтон», «Последнее королевство» и фильме «Молчание» Мартина Скорсезе. Эту певицу с необычным тембром, исполняющую фолк-троник под большой бубен, называют «фарерской Бьорк».

- В Исландии я изучала классический вокал, на вечеринках пересекалась с Бьорк. Она, безусловно, меня восхищает, но я не очень понимаю, почему меня с ней сравнивают, - кокетничала певица. – В своей музыке я пытаюсь совмещать дикую составляющую и нежность. Может, от этого есть таинственное ощущение магии в моих песнях. Через две недели я еду в США, буду работать с разными композиторами, которые пишут для фильмов. Не знаю, попадет ли то, что я напишу, в сериал «Последнее королевство», с которым сотрудничаю.

Эйвор призналась, что в Россию приехала не в первый раз, но поездка в Воронеж ей надолго запомнится:

- Тут жарко и необыкновенно красиво, а люди теплые и добрые, - отметила напоследок артистка.

Не надо анализировать музыку – ей нужно отдаться. Кто так сделал 8 июня, уверены, что фестиваль был шикарным. Прибавьте к этому плывущие за горизонт воздушные шары и разлетающийся цветами в ночном небе фейерверк, и вы поймете, как это было красиво и атмосферно.

ИСТОЧНИК KP.RU