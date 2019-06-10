Рабочая неделя в Воронеже пройдет с дождями и жуткой жарой

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-10T08:00:30+03:00

В течение ближайших пяти дней столбик термометра будет регулярно подниматься на отметку 30 и более градусов

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Продавцы кондиционеров и холодного лимонада сорвут на этой неделе небывалый куш. Судя по данным Воронежского гидрометеоцентра, в течение пяти рабочих дней температура будет регулярно подниматься до 30 и выше.

Понедельник, 10 июня, ожидается +32 днем. И этому не помешает даже дождь. Накрапывать будет и в ночь с понедельника на вторник. Но днем 11 июня солнце снова разогреет воздух до 31 градуса тепла. И тут возможны небольшие дожди.

Самым жарким днем недели будет среда, 12 июня. Днем ожидается +33. Как вам? И это при переменной облачности и возможности кратковременного дождя. Четверг, 13 июня, и пятница, 14 июня, будут одинаково ясными и жаркими днями: +30.

Ранее в ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что с 9 по 13 июня будет наблюдаться аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы. Спасатели установили пятый, наивысший, класс пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU