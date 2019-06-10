2019-06-10T08:00:30+03:00
Общество

Рабочая неделя в Воронеже пройдет с дождями и жуткой жарой

В течение ближайших пяти дней столбик термометра будет регулярно подниматься на отметку 30 и более градусов
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Спасатели называют такую жару аномальной.Спасатели называют такую жару аномальной.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Продавцы кондиционеров и холодного лимонада сорвут на этой неделе небывалый куш. Судя по данным Воронежского гидрометеоцентра, в течение пяти рабочих дней температура будет регулярно подниматься до 30 и выше.

Понедельник, 10 июня, ожидается +32 днем. И этому не помешает даже дождь. Накрапывать будет и в ночь с понедельника на вторник. Но днем 11 июня солнце снова разогреет воздух до 31 градуса тепла. И тут возможны небольшие дожди.

Самым жарким днем недели будет среда, 12 июня. Днем ожидается +33. Как вам? И это при переменной облачности и возможности кратковременного дождя. Четверг, 13 июня, и пятница, 14 июня, будут одинаково ясными и жаркими днями: +30.

Ранее в ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что с 9 по 13 июня будет наблюдаться аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы. Спасатели установили пятый, наивысший, класс пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Салют, воздушные шары и классная музыка: Платоновфест собрал в Белом колодце 3700 зрителей
В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 36-летней женщины
В Воронежском зоопарке ответили на жалобы посетителей о плохом состоянии животных
Воронежцы шокированы состоянием животных в местном зоопарке
В Воронежской области мужчину обокрали в магазине
В Воронежской области пропал 27-летний парень со шрамом на лице
В Воронежской области пьяный парень перевернулся на угнанной машине
В Воронеже ищут пропавшую 10 дней назад 23-летнюю блондинку
В Воронеже грузовик сбил пешехода и столкнулся с автомобилем «Некст»
В Воронежской области мужчина отдал мошеннику 30 тысяч рублей, спасая сына
Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего мужчины
Воронежцев предупредили об аномальной жаре с 9 по 13 июня