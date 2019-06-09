В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 36-летней женщины

СЕГОДНЯ 20:01 2019-06-09T20:01:49+03:00

Светлана Хрыкина ушла из дома 31 мая, больше ее никто не видел

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В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 36-летней Светланы Хрыкиной. Женщина ушла из дома 31 мая. С этого момента родные и близкие потеряли с ней связь. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети в воскресенье, 9 июня.

Рост пропавшей 170 сантиметров. У Светланы Хрыкиной каштановые вьющиеся волосы и голубые глаза.

В день исчезновения женщина была одета в черный сарафан, на ногах - черные туфли-балетки. С собой у местной жительницы была коричневая сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Светланы Хрыкиной, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU