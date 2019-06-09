Воронежцы шокированы состоянием животных в местном зоопарке

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-09T18:16:44+03:00

Фото: скриншот из группы «Мой и твой Воронеж» в соцсети.

По словам местных жителей, у зверей нет воды, а также имеются серьезные травмы

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Воронежцев шокировало состояние животных в зоопарке. Об этом они написали в соцсетях. По словам местных жителей, которые посетили место 9 июня, некоторые звери находятся просто в жутких условиях и страдают от жары.

- Тигрица Шилка истощена, у нее нет воды в бассейне и отсутствует поилка. И это при том, что на улице +35 градусов. Вход в здание у нее закрыт. Кроме того, сильно хромают медведь и енотовидная собака. А волк все время срыгивал и кашлял. Общее состояние животных вызывает тревогу, - рассказали горожане.

При этом посетители отмечают, что в зоопарке все-таки стараются поддерживать порядок в вольерах и клетках. У зверей есть еда.

Состояние животных возмущает многих местных жителей. Так горожанин уже пытался обращаться в администрацию зоопарка, но слушать его никто не стал.

- Надеемся, что ситуация получит огласку, и что-то изменится, - пишут воронежцы.

ИСТОЧНИК KP.RU