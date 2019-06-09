В Воронежской области мужчину обокрали в магазине

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-09T17:18:14+03:00

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В Бутурлиновке сотрудники полиции задержали вора, который обокрал 59-летнего местного жителя в сетевом магазине. Личность преступника помогли установить камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 9 июня.

Инцидент произошел в сетевом магазине на улице Блинова. Мужчина расплатился за покупки в супермаркете, а затем отправился домой. Вернувшись, местный житель не обнаружил в барсетке оставшиеся шесть тысяч рублей, а также свою банковскую карту. Горожанин вспомнил, что оставлял сумку ненадолго без присмотра в момент, когда складывал продукты из корзины в пакет. Тогда мужчина обратился в полицию.

По записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, правоохранителям удалось установить личность преступника. Им оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Мужчина задержали у себя дома. В отделе полиции он признал свою вину и пояснил, что, находясь в сетевом магазине, заметил, как потерпевший, расплатившись за товар, оставил без присмотра барсетку. Он подошел поближе, незаметно открыл сумку и, нащупав внутри денньги и банковскую карту, похитил их. После этого он сбежал. Часть денег он уже успел потратить на продукты питания и сигареты. Оставшиеся средства и карту изъяли и вернули владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU