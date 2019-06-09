В Воронежской области пропал 27-летний парень со шрамом на лице
Волонтеры объявили о начале поисков 27-летнего Михаила Саушкина. Парень ушел из дома 5 июня. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети в воскресенье, 9 июня.
Рост пропавшего 175 сантиметров. У парня нормальное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Особая примета - шрам на лице. В чем был одет Михаил Саушкин - неизвестно.
Волонтеры сообщают также о том, что молодой человек может находиться в Боброве, Саратове или в Воронеже и области.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении парня, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU