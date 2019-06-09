2019-06-09T16:05:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропал 27-летний парень со шрамом на лице

О местонахождении Михаила Саушкина ничего неизвестно с 5 июня
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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Волонтеры объявили о начале поисков 27-летнего Михаила Саушкина. Парень ушел из дома 5 июня. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети в воскресенье, 9 июня.

Рост пропавшего 175 сантиметров. У парня нормальное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Особая примета - шрам на лице. В чем был одет Михаил Саушкин - неизвестно.

Волонтеры сообщают также о том, что молодой человек может находиться в Боброве, Саратове или в Воронеже и области.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении парня, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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