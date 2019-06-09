В Воронежской области пьяный парень перевернулся на угнанной машине

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-09T15:39:00+03:00

Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Архив "КП"

Автомобиль он украл у своего дальнего родственника

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В Аннинском районе пьяный водитель перевернулся на угнанном авто. Автомобиль мужчина украл у своего дальнего родственника, с которым до этого выпивал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 9 июня.

Накануне в полицию обратились позвонили водители. Они рассказали, что на трассе «Бобров-Анна» в кювет опрокинулся ВАЗ-2115. На место выехали сотрудники ДПС. Полицейские быстро поняли, что автолюбитель пьян. А чуть позже, в процессе оформления правонарушения, дежурный сообщил правоохранителям о том, что машина находится в угоне. 22-летнего парня задержали.

Выяснилось, что автомобиль молодой человек угнал у своего дальнего родственника, с которым он перед этим распивал спиртные напитки.

В отношении парня возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU