2019-06-09T14:11:09+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут пропавшую 10 дней назад 23-летнюю блондинку

Алина Борисенкова 30 мая вышла из дома и не вернулась
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 23-летней Алины Борисенковой. Девушка ушла из дома 30 мая. С этого момента о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост пропавшей 165 см. У девушки среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза. В день исчезновения она была одета в черную футболку с рисунком и темно-синие джинсы, на ногах были оранжевые кроссовки.

Всех, кто что -либо знает о местонахождении Алины Борисенковой, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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