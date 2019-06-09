В Воронеже грузовик сбил пешехода и столкнулся с автомобилем «Некст»
В Воронеже на проспекте Патриотов столкнулись два грузовика, один из которых перед этим сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 9 июня.
Инцидент произошел в 10.40. водитель грузового автомобиля «Даф», 42-летний житель Воронежской области, следовавший в направлении Курска, сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. После этого, ехавший сзади грузовик, под управлением 51-летнего воронежца, врезался в «Даф».
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. Автомобили получили механические повреждения. Личность пешехода устанавливается.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU