В Воронеже грузовик сбил пешехода и столкнулся с автомобилем «Некст»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-09T13:27:53+03:00

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В Воронеже на проспекте Патриотов столкнулись два грузовика, один из которых перед этим сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 9 июня.

Инцидент произошел в 10.40. водитель грузового автомобиля «Даф», 42-летний житель Воронежской области, следовавший в направлении Курска, сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. После этого, ехавший сзади грузовик, под управлением 51-летнего воронежца, врезался в «Даф».

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. Автомобили получили механические повреждения. Личность пешехода устанавливается.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU