2019-06-09T12:06:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина отдал мошеннику 30 тысяч рублей, спасая сына

Через некоторое время нововоронежец связался с сыном и выяснил, что с ним все в порядке
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Всего за сутки в полицию обратились трое местных жителей с заявлениями о фактах мошенничеств.Всего за сутки в полицию обратились трое местных жителей с заявлениями о фактах мошенничеств.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Нововоронеже мужчина попался на распространенную уловку мошенников и перевел на счет неизвестного 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 9 июня.

Накануне в полицию обратился 52-летний нововоронежец. Он рассказал, что днем ему позвонил «сын» и сказал, что попал в беду. Не вдаваясь в подробности, аферист попросил перевести деньги на представленный счет. Поверив, мужчина сразу же пошел до ближайшего терминала и перевел на номер злоумышленника 30 тысяч рублей. Через некоторое время он связался с настоящим сыном и выяснил, что с ним все в порядке. Тогда горожанин обратился за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать граждан в своих противоправных целях.

Всего за сутки в полицию обратились трое местных жителей с заявлениями о фактах мошенничеств. В двух случаях потерпевшие сообщали данные своих банковских карт и с их счетов, по средствам услуги мобильного банка, списывались деньги. Таким способом злоумышленникам удалось похитить более 55 тысяч рублей. Еще одно преступление совершено под предлогом того, что родственник попал в беду.

Читайте также: Житель Воронежской области трижды переводил деньги мошенникам, чтобы спасти сына. Мужчину запугали, что его сын попал в беду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего мужчины
Воронежцев предупредили об аномальной жаре с 9 по 13 июня
В Воронежской области мужчина хранил в сарае марихуану
Утреннюю гармонию на берегу Усманки показал Воронежский заповедник
Пассажир сделал предложение своей возлюбленной на борту самолета по пути в Воронеж
Худрук оркестра Московской филармонии в Воронеже: "Симфоническую музыку нельзя играть в зале с тряпками по бокам!"
Работник из Воронежской области через суд отменил выговор и взыскал компенсацию морального вреда
Жительница Воронежской области отсудила около 50 тысяч рублей у Министерства финансов
Из Воронежа могут быть открыты прямые перелеты в Будапешт
В Воронежской области пьяный 20-летний парень угнал внедорожник товарища
В Воронеже на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины
В Воронеже парень с ножом набросился на мужчину в подъезде
В Воронежском опорном университете проходит 36-часовой хакатон
Двое мужчин погибли на пожаре в Воронежской области
Восемь спасателей тушили «Ауди» в Воронеже
«Ночь в Дивногорье-2019» приглашает воронежцев в «Деревню»
Шведские и турецкие компании рассмотрят возможность инвестиций в Воронежскую область
На кончиках пальцев: «Холодная кровь» Жако Ван Дормаля ввела воронежцев в эстетический экстаз
Житель Воронежской области трижды переводил деньги мошенникам, чтобы спасти сына
В Воронеже нашли склад с тонной нелегального алкоголя
Англичане превратили "Реку Потудань" в "Блаженство"
В Воронежской области на участке Лосево - Павловск введут ступенчатое снижение скорости