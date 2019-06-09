В Воронежской области мужчина отдал мошеннику 30 тысяч рублей, спасая сына

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-09T12:06:01+03:00

Всего за сутки в полицию обратились трое местных жителей с заявлениями о фактах мошенничеств. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Через некоторое время нововоронежец связался с сыном и выяснил, что с ним все в порядке

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В Нововоронеже мужчина попался на распространенную уловку мошенников и перевел на счет неизвестного 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 9 июня.

Накануне в полицию обратился 52-летний нововоронежец. Он рассказал, что днем ему позвонил «сын» и сказал, что попал в беду. Не вдаваясь в подробности, аферист попросил перевести деньги на представленный счет. Поверив, мужчина сразу же пошел до ближайшего терминала и перевел на номер злоумышленника 30 тысяч рублей. Через некоторое время он связался с настоящим сыном и выяснил, что с ним все в порядке. Тогда горожанин обратился за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать граждан в своих противоправных целях.

Всего за сутки в полицию обратились трое местных жителей с заявлениями о фактах мошенничеств. В двух случаях потерпевшие сообщали данные своих банковских карт и с их счетов, по средствам услуги мобильного банка, списывались деньги. Таким способом злоумышленникам удалось похитить более 55 тысяч рублей. Еще одно преступление совершено под предлогом того, что родственник попал в беду.

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ИСТОЧНИК KP.RU