Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-09T11:35:12+03:00

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В Воронеже волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего Евгения Зверева. Мужчина ушел из дома 8 июня. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети в воскресенье, 9 июня.

Рост пропавшего 170 см. У мужчины нормальное телосложение, русые с сединой волосы и голубые глаза. В день исчезновения Евгений Зверев был одет в бордовую футболку, синие шорты, на ногах - синие носки и коричневые туфли.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

Поисковики просят воронежцев помочь в установлении местонахождения Евгения Зверева. Волонтерам не хватает людей для поисков. Выезд состоится 9 июня в 11.30 из Левобережного района. Место встречи: минирынок Машмет (пересечение Новосибирской и Корольковой).

ИСТОЧНИК KP.RU