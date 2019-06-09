Воронежцев предупредили об аномальной жаре с 9 по 13 июня

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-09T11:02:37+03:00

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Метеорологи предупреждают жителей Воронежа и области об аномальной жаре с 9 по 13 июня. Среднесуточная температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в воскресенье, 9 июня.

Спасатели установили пятый, наивысший, класс пожарной опасности по всей области. На всей территории повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с ослаблением внимания и потерей работоспособности персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Возрастает риск возникновения ДТП с тяжелыми последствиями. Повышается вероятность происшествий на воде с людьми при купании в необорудованных для этих целей местах. Также в результате сильной жары на территории области повышаются риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров.

Спасатели просят местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно осторожными. Не рекомендуется также подолгу находиться на жаре.

Напомним, с 30 апреля в Воронежской области ввели особый противопожарный режим. С этой даты в хвойные леса (за исключением дорог общего пользования) запрещается въезжать машинам, кроме автомобилей спецслужб. Запрещено разводить костры не только в лесах, а также в городах и деревнях, на дачах, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU