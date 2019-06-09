2019-06-09T10:22:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина хранил в сарае марихуану

Жителя Калачеевского района задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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Мужчина утверждает, что использовал наркотик только для личного употребления.Мужчина утверждает, что использовал наркотик только для личного употребления.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Калаче во время обысков в сарае 47-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 9 июня.

Обыски правоохранители провели после того, как получили оперативную информацию о том, что житель Калача хранит у себя наркотики. В сарае у мужчины нашли 164,4 грамма вещества. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Сам горожанин утверждает, что нарвал растение в сентябре прошлого года и использовал только для личного употребления. Его задержали.

В настоящее время в отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теперь жителю Калача грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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