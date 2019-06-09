Утреннюю гармонию на берегу Усманки показал Воронежский заповедник
На опубликованном сотрудниками заповедника видео даже слышно как поют птицы
Фото: скриншот из видео.
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Воронежский государственный заповедник в своей группе в соцсети опубликовал волшебное видео. На кадрах показан берег реки Усманки ранним утром. Все еще покрыто туманом. Вдалеке можно заметить косулю, которая быстро проскакивает мимо объектива. Но самое удивительное - пение птиц.
- Утренняя гармония на берегу Усманки. Не забудьте сделать звук громче, - подписали ролик сотрудники заповедника.
А как вам такое утро?
Заповедное спокойствие.Автор: Александр Мишин.
ИСТОЧНИК KP.RU