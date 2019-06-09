Утреннюю гармонию на берегу Усманки показал Воронежский заповедник

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-09T09:23:19+03:00

На опубликованном сотрудниками заповедника видео даже слышно как поют птицы

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Воронежский государственный заповедник в своей группе в соцсети опубликовал волшебное видео. На кадрах показан берег реки Усманки ранним утром. Все еще покрыто туманом. Вдалеке можно заметить косулю, которая быстро проскакивает мимо объектива. Но самое удивительное - пение птиц.

- Утренняя гармония на берегу Усманки. Не забудьте сделать звук громче, - подписали ролик сотрудники заповедника.

А как вам такое утро?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/713752" frameborder="0"></iframe> Заповедное спокойствие.Автор: Александр Мишин.

ИСТОЧНИК KP.RU