2019-06-09T09:23:19+03:00
Дом. Семья

Утреннюю гармонию на берегу Усманки показал Воронежский заповедник

На опубликованном сотрудниками заповедника видео даже слышно как поют птицы
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Воронежский государственный заповедник в своей группе в соцсети опубликовал волшебное видео. На кадрах показан берег реки Усманки ранним утром. Все еще покрыто туманом. Вдалеке можно заметить косулю, которая быстро проскакивает мимо объектива. Но самое удивительное - пение птиц.

- Утренняя гармония на берегу Усманки. Не забудьте сделать звук громче, - подписали ролик сотрудники заповедника.

А как вам такое утро?

Заповедное спокойствие.Автор: Александр Мишин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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