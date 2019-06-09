Пассажир сделал предложение своей возлюбленной на борту самолета по пути в Воронеж

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-09T08:31:14+03:00

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Заместитель генерального директора авиакомпании Armenia Геворг Хачатрян приготовил своей возлюбленной необычный сюрприз. Прямо на борту самолета, следующего из Еревана в Воронеж, мужчина сделал избраннице предложение руки и сердца. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта имени Петра I.

Все случилось 5 июня. Пассажиры, летящие тем же рейсом, знали о том, что будет происходить. В самый волшебный момент они подняли таблички с надписью «Скажи да!». При таком количестве зрителей девушка не могла не дать согласие и ответила любимому взаимностью.

- Если семья рождается в небе, её изначально хранит Бог! Счастья, благополучия, безграничной любви и побольше будущих авиаторов, - поздравили жениха и невесту в пресс-службе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU