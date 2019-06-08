2019-06-08T20:24:53+03:00
Общество

Работник из Воронежской области через суд отменил выговор и взыскал компенсацию морального вреда

Мужчина решил официально бороться со странным приказом
Олег ИВАНОВ
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К работнику муниципального унитарного предприятия «Борисоглебскавтотранс» было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Однако мужчина был уверен, что данный приказ - незаконный, ведь он всегда действовал строго в соответствии со своими должностными обязанностями.

В феврале 2019 года мужчина на имя директора «Борисоглебскавтотранс» подал пояснительную записку о ходе проверки по увеличению доходов на февраль 2019 года, и о количестве выявленных им нарушений. Объяснений по факту дисциплинарного проступка, повлекшего объявление ему выговора, работодатель тогда не требовал.

Да и выговор оказался сомнительным: в нем не было данных о том, в чем выразился дисциплинарный проступок. Не было указано и время совершения проступка, какие конкретно правовые нормы он, как начальник отдела эксплуатации, нарушил. Вот мужчина и обратился в Аннинский районный суд с требованием об отмене выговора и взыскании денежной компенсации морального вреда. Мужчина решил, что его деловая репутация пострадал: ведь все работники услышали о его выговоре. Вред он оценил в 10 000 рублей. Суд истца в итоге поддержал, но снизил сумму до 7 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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