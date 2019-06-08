Жительница Воронежской области отсудила около 50 тысяч рублей у Министерства финансов

СЕГОДНЯ 18:47 2019-06-08T18:47:57+03:00

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Жительница Аннинского района подала иск к Министерству финансов РФ! А если говорить точнее к Управлению федерального казначейства по Воронежской области. Женщина хотела, чтобы ей возместили расходы и компенсировали моральный вред.

Дело в том, что 31 октября 2018 года участковый, местный капитан полиции, составил в отношении женщины протокол об административном правонарушении. Ее обвинили в незаконной продаже алкоголя.

Однако мировой судья 28 декабря 2018 года прекратил дело «за отсутствием состава административного правонарушения». Видимо, адвокат женщины хорошо справился со своей работой - да и запросил он за свои услуги 27 тысяч рублей.

Местная жительница подумала и решила компенсировать убытки на адвоката. Кроме того, женщина уверяла, что ей были причинены нравственные страдания, что негативно отразилось на её душевном и психологическом состоянии. Так что к 27 тысячам рублей она попросила еще денежную компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

В итоге, как сообщили 7 июня в пресс-службе Аннинского суда, иск женщины удовлетворили. Кроме тех 32 тысяч, ей также присудили расходы на оплату услуг представителя по гражданскому делу в размере 16 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU