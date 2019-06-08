В Воронежской области пьяный 20-летний парень угнал внедорожник товарища

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-08T16:52:46+03:00

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, но уголовное дело все равно направлено в суд Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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5 марта 2019 года 20-летний парень присматривал за домашними животными в доме своего приятеля в селе Петропавловка. Пока хозяина не было дома, он решил воспользоваться его автомобилем, чтобы доехать в магазин за продуктами. Молодого человека не смутило, что у него нет водительского удостоверения, да и хозяин машины ему ничего не разрешал.

Быть может, парень расхрабрился из-за того, что выпил перед этим? В итоге он сел за руль автомобиля «УАЗ- 469Б» и поехал в ближайшую торговую точку.

По пути молодого человека остановили сотрудники ГИБДД. Быть может, им показалось подозрительным то, по какой траектории ехал внедорожник? Они провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянении.

- По результатам проверки алкотектером, в выдыхаемом воздухе содержался абсолютный этиловый спирт в количестве 0,890 мг/л. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее, в ноябре 2018 года, он уже был лишен судом права управлять автомобилем на 2 года, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, но уголовное дело все равно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU