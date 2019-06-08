2019-06-08T15:14:40+03:00
Происшествия

В Воронеже на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины

Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Медики уже не могли помочь мужчинеМедики уже не могли помочь мужчинеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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7 июня на остановке общественного транспорта «Усманский переулок», что расположена на улице Димитрова, воронежцы обратили внимание на лежащего мужчину. Признаков жизни он не подавал. Очевидцы тут же вызвали на место ЧП скорую медицинскую помощь и полицию. Однако врачи уже ничем не могли помочь - 39-летний воронежец скончался.

При первоначальном осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружили. Однако, как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, тело уже передали на судебно-медицинскую экспертиз, которая и покажет, почему же мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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