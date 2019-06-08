2019-06-08T14:48:09+03:00
Происшествия

В Воронеже парень с ножом набросился на мужчину в подъезде

Он требовал вернуть деньги за якобы украденные наушники
Олег ИВАНОВ
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Правоохранители уже задержали молодого грабителяПравоохранители уже задержали молодого грабителяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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10 лет лишения свободы грозит 21-летнему жителю Семилукского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ«Разбой».

5 июня примерно в 13.20 молодой человек пришел к дому к своего 47-летнего приятеля. Он спрятался в подъезде и, угрожая ножом, потребовал вернуть ему деньги за якобы ранее украденные у него наушники. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал 2 500 рублей. А после тут же обратился с заявлением в отдел полиции. Правоохранители уже задержали молодого грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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