2019-06-08T13:54:27+03:00
Происшествия

Двое мужчин погибли на пожаре в Воронежской области

По предварительным данным, возгорание произошло из-за тлеющей сигареты
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пожар восьмерым спасателям удалось ликвидировать в 5.04Пожар восьмерым спасателям удалось ликвидировать в 5.04Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Один из частных домов в селе Криница на Центральной улице загорелся ночью 8 июня примерно в 4.43. Жители Острогожского района тут же вызвали на место ЧП спасателей: две пожарные машины отправились бороться с огнем.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, предварительная причина пожара - неосторожное курение. Вероятно, от тлеющей сигареты загорелись постельные принадлежности, далее огонь уже начал распространяться по дому. Пожар восьмерым спасателям удалось ликвидировать в 5.04. К сожалению, есть погибшие: в загоревшемся доме были найдены тела двух мужчин 60 и 55 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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