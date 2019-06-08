Двое мужчин погибли на пожаре в Воронежской области
По предварительным данным, возгорание произошло из-за тлеющей сигареты
Пожар восьмерым спасателям удалось ликвидировать в 5.04Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:
Один из частных домов в селе Криница на Центральной улице загорелся ночью 8 июня примерно в 4.43. Жители Острогожского района тут же вызвали на место ЧП спасателей: две пожарные машины отправились бороться с огнем.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, предварительная причина пожара - неосторожное курение. Вероятно, от тлеющей сигареты загорелись постельные принадлежности, далее огонь уже начал распространяться по дому. Пожар восьмерым спасателям удалось ликвидировать в 5.04. К сожалению, есть погибшие: в загоревшемся доме были найдены тела двух мужчин 60 и 55 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU